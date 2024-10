Cade plafoniera all'Università di Cagliari, nessun ferito

Una plafoniera è caduta questa mattina all'esterno dell'aula 1 B del polo umanistico di Sa Duchessa dell'Università di Cagliari, dove in precedenza si erano registrati un distaccamento di frammenti della vernice dell'intonaco e un'infiltrazione di acqua piovana.

L'episodio è avvenuto durante una lezione. A causa del caldo è stata aperta una delle porte di servizio dell'aula e forse per una folata di vento si è staccata la plafoniera che si trovava all'esterno. Nessuno si è fatto male. I pezzi della lampada sono stati raccolti dallo stesso professore che ha subito informato il presidente della facoltà di Studi Umanistici, Antonello Mura.

"E' stato subito inviato il personale del servizio che cura le infrastrutture e in poco meno di un'ora la situazione è stata risolta", ha detto Mura all'ANSA.

Chiaramente l'episodio avvenuto nella stessa area dei precedenti ha preoccupato gli studenti: "Si sono rivolti a noi rappresentanti in cerca di spiegazioni e rassicurazioni", evidenzia Gaia Ruggeri. Il presidente della facoltà ha parlato a due rappresentati degli studenti già in mattinata spiegando cosa era accaduto. "Proseguiamo con gli interventi programmati - sottolinea ancora Mura - oggi le lezioni sono proseguite senza alcun problema. Nell'aula è stato risolto il problema dell'infiltrazione dell'acqua con un intervento risolutivo, tutto ha funzionato nonostante l'acquazzone dei giorni scorsi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA