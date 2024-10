Basket, ancora una sconfitta in campionato per la Dinamo

La Dinamo ha rimediato ieri contro Trento (81-84) la quarta sconfitta su cinque partite giocate in campionato. Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna ha giocato a sprazzi, alternando lunghi momenti di assenza in difesa e di confusione in attacco, a impetuose fiammate di grinta e gioco efficace.

Troppo poco per sperare di battere la capolista Trento. Gli ospiti hanno condotto la gara praticamente per tutti i 40 minuti, raggiungendo un massimo vantaggio di +16.

Ai biancoblu non è bastata la giornata super del play statunitense Bibbins (20 punti con 4/9 da tre), protagonista nell'arrembaggio finale che ha portato Sassari a sfiorare la clamorosa rimonta, arrivando a -2 quando mancavano 23 secondi alla fine della gara.

All'appello sono mancati Fobbs, imbrigliato dalla tattica difensiva di Trento, Sokolowsky (1/7 dal campo e tanta leggerezza in difesa), e Tambone (un solo tiro a canestro e presto fuori per 5 falli).

"Siamo stati discontinui e andare sotto di 8 all'intervallo non è stato positivo. Abbiamo pagato ogni singolo errore.

Dall'uno contro uno abbiamo subito più o meno 20 punti", ha commentato il coach dei sassaresi, Nenad Markovic a fine gara: "Abbiamo lottato tanto e messo grande energia in difesa per recuperare, ma alla fine abbiamo pagato lo sforzo. Iniziamo a giocare dopo essere andati sotto, ma in quel momento ormai è tardi per poi recuperare".

Mercoledì la Dinamo torna in campo, ancora al PalaSerradimigni alle 20.30, per la sfida di Europe cup contro Lisbona.



