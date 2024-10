Maltempo Sardegna, sospesa linea Fs Cagliari-Carbonia-Iglesias

Circolazione ferroviaria sospesa lungo la linea Cagliari-Carbonia/Iglesias per il forte maltempo che si è abbattuto la scorsa notte nel Sulcis. Le forti precipitazioni hanno reso la linea inagibile: i tecnici di Rfi sono a lavoro per valutare l'entità dei danni, al momento si ipotizza di poter ripristinare la circolazione non prima del 30 ottobre prossimo.

Sempre a causa del maltempo era interrotta anche la linea San Gavino- Pabillonis-Uras, che è stata però riattivata nel pomeriggio. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.



