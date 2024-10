Super lavoro per i vigili del fuoco di Oristano, alle prese dalla scorsa notte con l'emergenza maltempo. Dal pomeriggio tutte le squadre del comando - Centrale, Abbasanta, Ales e Cuglieri - sono impegnate nella gestione di circa 40 interventi per allagamenti e danni d'acqua, in particolare nelle zone del Terralbese e di Uras.



