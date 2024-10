Un punto a partita, il Cagliari naviga in media salvezza

Il Cagliari si ferma dopo tre risultati consecutivi. Nove punti in nove partite. Se la squadra di Davide Nicola cercava a Udine una risposta sulla sua dimensione, il responso è arrivato: niente illusioni da centroclassifica, la media è quella di chi lotta e dovrà lottare per la salvezza.

Decisivo in negativo Makoumbou con due falli da ammonizione (per rimediare ad altrettanti personali errori) in mezz'ora ed inevitabile rosso.

Ma tutta la squadra rossoblù, per la verità, nella prima mezz'ora aveva sbagliato l'approccio alla gara: poca corsa e partita d'attesa. Di che cosa? Il resto poi lo ha fatto la gara in inferiorità numerica.

Gol sempre dopo i cambi, ma questa forse è una casualità. Non è stato fortunato nemmeno il turnover: di solito Nicola non cambia la squadra che vince. Ma questa volta ha pensato anche alla gara di martedì prossimo alla Domus con il Bologna, premiando con un posto da titolare Azzi, Gaetano e Marin.

In realtà la prima ammonizione di Makoumbou è nata proprio da un passaggio del centrocampista romeno troppo addosso al compagno. Poi il congolese, è vero, ci ha messo del suo.

Recidivo: l'anno scorso era stato espulso contro la Lazio e il Verona.

Peccato: era stato tra i protagonisti della bella serie da sette punti e tre gara. Con Adopo stava trovando affiatamento e sicurezza, ora dovrà saltare la gara di martedì: in preallarme Prati.

Contro i felsinei Nicola potrebbe cambiare ancora con il ritorno dal primo minuto di Viola e magari anche di Obert a sinistra nella difesa a quattro.

Il tecnico rossoblù sta già pensando alla prossima sfida in casa. "Il Cagliari ha dimostrato ancora una volta di avere valori, ora bisogna recuperare per martedì, facciamo tesoro di quanto successo oggi e testa al Bologna. Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno dato veramente tutto", ha detto alla fine del match perso in Friuli.

Subito in campo già da questa mattina, non c'è tempo da perdere: Pavoletti e Jankto, intanto, continuano il lavoro personalizzato.



