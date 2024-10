Incendio in un capannone, operaio salvato dai vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato in un capannone nella zona industriale di Macchiareddu. Momenti di paura per un dipendente settantenne rimasto incastrato in un muletto: portato in salvo dai vigili del fuoco, è stato affidato alle cure del personale medico del 118.

L'incendio ha riguardato un capannone della ditta Bonucci e Turconi, dove vengono trattati materiali derivati della cellulosa. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Cagliari col supporto di due autobotti, l'autoscala e il carro autoprotettori.

L'incendio, nato per cause ancora da accertare, ha interessato l'area esterna del capannone. Le squadre intervenute sul posto hanno delimitato l'area interessata dall'incendio e sono in corso le operazioni di bonifica.



