Tutto pronto per il 'Forte Village Triathlon', in 400 al via

Quattrocento atleti in gara sabato 26 e domenica 27 al Forte Village Triathlon 2024. Sarà festa dello sport con le sfide dell'olimpico, del super sprint e del Duathlon kids.

Alla presentazione di oggi, nel resort di Santa Margherita di Pula, presenti tra gli altri la triatleta olimpica Bianca Seregni e i testimonial Fabio Aru, l'ex stella del ciclismo italiano, Domenico Fioravanti, pluricampione olimpico nel nuoto e Giacomo Gentili, fresco di medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi.

Domenica le competizioni clou: si comincia alle 8 con il super sprint. Poi la prova olimpica, a partire dalle 9.30: percorso di 1,5 km di nuoto suddivisi in due giri con uscita "all'australiana" nello specchio d'acqua antistante il Forte Village, seguiti da 40 km di ciclismo su tre giri, attraversando le strade di Santa Margherita di Pula. Conclusione con una frazione di corsa di 10 km su tre giri e mezzo all'interno del resort.

Il percorso super sprint prevede, invece, 400 metri di nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa. Il Duathlon Kids, in programma sabato, vedrà la partecipazione di oltre 100 giovani atleti. Partendo da Piazza Luisa, accompagnati da Fabio Aru, i partecipanti si sposteranno nel campo da calcio in erba naturale del Forte Village dove avrà inizio la gara con la prova di ciclismo, seguita dalla frazione di corsa alla pista di Go kart.

Non solo sport: "Pasta Party" sabato sera e Barbecue post-gara domenica dalle 13 prima delle premiazioni ufficiali previste per le 15. Per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori, la circolazione stradale subirà modifiche temporanee. Dalle 7.30 alle 13 di domenica, sarà previsto un divieto di transito nella "Sulcitana" tra l'intersezione con via Nuraxeddus e viale delle Ondine e l'intersezione con la via Flumendosa e via Santa Margherita, via Sant'Antonio e via Sant'Isidoro (entrambe nel solo tratto compreso tra l'intersezione con la S.S. 195 "Sulcitana" e la via San Francesco), via Flumendosa, via Temo, via Tirso e via Tevere a Santa Margherita di Pula. I veicoli diretti verso Pula dovranno svoltare su via Nuraxeddus, mentre quelli provenienti da Pula dovranno svoltare su via Santa Margherita.



