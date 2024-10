Torna il maltempo nell'Isola, week end con piogge abbondanti

Sarà un fine settimana di maltempo in Sardegna. L'alta pressione africana si sta indebolendo favorendo l'ingresso di una perturbazione atlantica che dall'Isola si sposterà progressivamente sulla Penisola occidentale. Già da stanotte le prime avvisaglie, ma il peggio è atteso da sabato con una intensificazione nelle ore notturne. Gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu prevedono piogge intense e abbondanti alterate a piogge più deboli.

Le più colpite saranno le aree centrali della regione, a rischio in particolare le coste orientali e la zona di Capoterra, nel Cagliaritano, che proprio in questi giorni ricorda la tragica alluvione del 22 ottobre del 2008. Attesi cumulati di pioggia importanti: 30-40 millimetri in 6 ore.

I venti soffieranno da sud est con una media di 20 chilometri all'ora e punte di 40 nelle zone occidentali. Le temperature subiranno un calo per effetto della copertura nuvolosa e della pioggia: minime comprese da 16 a 20 gradi, ma a ridosso dei rilievi montuosi la diminuzione sarà più marcata, a Fonni per esempio la colonnina di mercurio scenderà fino a 8 gradi.

Massime tra i 20 e i 24 gradi. Mari molto mossi per tutto il week end. La pioggia persisterà anche domenica, ma con meno intensità e in linea con i fenomeni tipici dell'autunno.



