Esplosione per una fuga di gas a Pattada, due feriti

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste gravemente ustionate in seguito a un'esplosione causata da una fuga di gas in un'abitazione nelle campagne di Pattada.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in località Sa Raga: una fuga di gas, probabilmente per il malfunzionamento di una bombola, ha innescato un incendio nella casa. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Ozieri, le due persone hanno aperto la porta della stanza dove si era sviluppato l'incendio e sono stati investiti da un ritorno di fiamma.

L'uomo è quello che pare in condizioni più gravi, avendo riportato ustioni sul 40% del corpo. È stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso. La donna ha ustioni sul 20% del corpo: anche lei è stata trasportata a Sassari con un'ambulanza del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA