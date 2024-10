Campo largo, 'giochetti di palazzo minoranza su iter Pratobello'

"Giochetti di palazzo" sulla Pratobello 24. I capigruppo della maggioranza giudicano così la richiesta, ieri durante la riunione dei presidenti dei partiti, della minoranza di ottenere l'esame urgente della legge di iniziativa popolare. "La proposta di legge 'Pratobello' non potrà essere discussa direttamente in aula, senza seguire il percorso regolare - scrivono in una nota congiunta -. Ciò è dovuto alla concomitante calendarizzazione del disegno di legge 45, che tratta la stessa materia ed ha già concluso il proprio iter nelle commissioni".

Per Roberto Deriu (Pd), Michele Ciusa (M5s), Maria Laura Orrù (Avs), Sandro Porcu (Orizzonte comune), Francesco Agus (Progressisti), Sebastian Cocco (Uniti per Todde) e Luca Pizzuto (Sinistra Futura) "i gruppi di centrodestra hanno richiesto l'inserimento all'ordine del giorno attraverso una procedura d'urgenza, pur consapevoli dell'impossibilità di applicarla, nel tentativo di provocare un incidente e di strumentalizzare la situazione", sottolineano.

E "ogni tentativo di mistificare quanto accaduto, o di usare le decisioni del Consiglio regionale per fini intimidatori - chiariscono -, sarà respinto dalla coalizione del campo largo, composta da forze politiche e persone determinate a trattare con serietà temi complessi e vitali per la Sardegna, come la transizione energetica e la protezione ambientale e paesaggistica. Con un dialogo democratico rivolto a tutti i soggetti coinvolti, la Coalizione intende lavorare unicamente per la tutela della Sardegna e del suo popolo".



