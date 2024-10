Un e-catalogo per la destinazione turistica Villanova Monteleone

Al via i lavori per la costruzione del catalogo online della destinazione di Villanova Monteleone. In vetrina, con Visit Villanova il prodotto turistico integrato e sostenibile che, con l'utilizzo di una piattaforma informatica di ultima generazione, il Destination Management System sarà gestito dagli operatori turistici ed economici del territorio.

Il 17 e il 18 ottobre nei locali di Su Palatu si sono riuniti una ventina di operatori turistici del ricettivo, della ristorazione e altri portatori di interesse ddel territorio per condividere obiettivi, strumenti e valori per la programmazione e la commercializzazione dell'offerta turistica e dei prodotti tipici di Villanova Monteleone.

Una iniziativa sostenuta dall'amministrazione Comunale, dalla giunta presieduta dal sindaco Quirico Meloni e coordinata dal consigliere delegato Giovanni Cherchi, in seno al progetto "Albergo Ospitalità Diffusa a Villanova Monteleone" e al relativo finanziamento ottenuto dal bando Borghi del ministero della Cultura In questa fase sono operativi i "Destination Lab " previsti dal progetto, curati da Martino Di Martino della Sintur condivisi e supportati da un un qualificato gruppo di lavoro costituito dal destination manager Giancarlo Dell'Orco, per il modello di ospitalità diffusa e da Giuseppe Melis e Fabio Corona dell'Università di Cagliari per il supporto scientifico e il dottorato di ricerca.

Imprenditori, Commercianti e Cittadini si sono confrontati sulle criticità esistenti e sulle opportunità di crescita e, positivamente e con rinnovato spirito collaborativo, hanno assunto l'impegno a lavorare per un modello di destinazione turistica sostenibile, con una sempre più crescente attenzione alle esigenze del turista offrendo servizi di qualità, esperienze autentiche costruite e offerte dagli operatori della comunità locale.

Un importante momento è stato segnato dalla condivisione e sottoscrizione del decalogo dei valori elaborato dalla Sintur e ispirato al codice etico internazionale del turismo sostenibile.

L'attività del gruppo di lavoro proseguirà con il coinvolgimento dei portatori di interesse, la formazione e la realizzazione di un modello di ospitalità diffusa e di un disciplinare che farà da linea guida per la gestione dei servizi dell'ospitalità e dei loro standard di qualità.



