Morte ex direttrice Badu'e Carros e agente,investitore patteggia

Ha patteggiato una pena a un anno e dieci mesi davanti al gup Mauro Pusceddu, il camionista di Fonni, Bruno Loche, accusato di omicidio stradale per la morte di Patrizia Incollu, direttrice del carcere Badu' e Carros di Nuoro, e dell'agente peniteziario Peppino Fois.

Il pomeriggio del 19 ottobre 2023, le due vittime tornavano a Nuoro dal carcere di Lanusei dopo una giornata di lavoro. Il viaggio si è interrotto al chilometro 18 della statale 389. La loro auto di servizio, una Skoda Octavia, si è scontrata frontalmente con il camion di Loche. Il mezzo pesante, in un rettilineo, svoltò a sinistra per entrare in un distributore, in un tratto di strada dove la manovra non era consentita. L'auto con a bordo Incollu e Fois viaggiava ad alta velocità e i due non ebbero scampo.

L'agente, 52 anni originario di Illorai, morì sul posto, la direttrice invece venne trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove morì 12 giorni dopo.





