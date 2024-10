Lite tra condomini a Nuoro, l'aggressore finisce in Rianimazione

Una lite tra condomini in un palazzo di via Togliatti a Nuoro, ha rischiato di finire in tragedia, con l'aggressore che si è sentito male alcune ore dopo il fatto ed è finito in Rianimazione. La vicenda risale a ieri pomeriggio ed è legata a vecchi dissidi tra due abitanti della palazzina, nota come palazzo degli sfollati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, al culmine di una accesa discussione, Gianni Fancello, 56 anni, in stato di alterazione alcolica, ha ferito alla testa con una mazza da baseball il dirimpettaio, Giampaolo Porcu, di 46. L'uomo è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Qualche ora dopo, nello stesso ospedale, il San Francesco di Nuoro, viene ricoverato anche l'aggressore: colpito da un malore, aveva perso conoscenza e da ieri si trova nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche. Su di lui pende ora una denuncia a piede libero per lesioni.



