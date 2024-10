Insieme alle friggitrici ad aria 6 kg di cocaina, due arresti

Nel furgone insieme a piccoli elettrodomestici e friggitrici ad aria trasportavano sei chili di cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno arrestato un 43enne originario di Napoli e un 26enne di Quartu.

I due sono stati fermati per un controllo mentre si trovavano ad Assemini, nella zona industriale di Macchiareddu. Giravano a bordo di un furgone Citroen che, alla vista della pattuglia, ha accennato una svolta improvvisa in direzione opposta, per poi desistere e continuare il percorso. Un comportamento che ha insospettito i carabinieri, che hanno così deciso di fermare il veicolo per un controllo.

Il conducente non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sul perché si trovassero in zona. Inoltre la documentazione di accompagnamento della merce che trasportavano non era regolare.

I militari a quel punto hanno deciso perquisire il mezzo e hanno trovato i sei chili di cocaina. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Uta.



