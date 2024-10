In 102 per la sfida del rally dei Nuraghi e del Vermentino

Sono 102 gli iscritti al ventunesimo rally dei Nuraghi e del Vermentino in programma il 25-26 ottobre tra Gallura e Monte Acuto con base a Berchidda.

Oltre ai 70 equipaggi in gara nel rally moderno, valido anche come quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, ci saranno altre 15 vetture allo start del sesto Rally Vermentino Historicu e altre 17 in lotta nel quinto Baja Terre di Gallura, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side.

Tra le 15 vetture al via del Vermentino Historicu anche Paolo Diana e Daniele Conti, uno dei quattro equipaggi di San Marino in gara. Occhi puntati anche sulla Lancia Delta Integrale di Stefano Camporesi e Pietro Rossi e sulla Sierra Cosworth dell'equipaggio di casa formato da Costantino Mura e Marco Demontis.

Tutti italiani i 17 equipaggi del Baja Vermentino - Terre di Gallura. Presenti anche i leader Andrea Castagnera ed Elisa Tassile. La manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing con il supporto degli assessorati m al Turismo, Artigianato e Commercio e allo Sport della Regione, dell'Automobile Club Sassari, della Delegazione Sardegna Aci Sport e con il patrocinio dell'Agenzia Forestas.



