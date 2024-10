Il rilancio del Sulcis passa per l'innovazione e le start up

Mettere attorno a un tavolo al massimo dieci persone, ognuna con trascorsi, estrazione, competenze ed età differenti, farle lavorare utilizzando i modelli del management e del business su un tema e tirarne fuori un'idea manageriale vincente. Sarà questa la formula del Sulcis Challenge Startup Battle - Idee ed energie per lo sviluppo e il rilancio del Sulcis, progetto della Camera di commercio di Cagliari e Oristano con ManagerItalia, in programma il 5-6 novembre a Iglesias nella sede dell'Ausi a Palazzo Bellavista, e il 7 a Cagliari.

I tavoli tematici saranno sette e si sfideranno su temi come Ambiente, Tecnologie emergenti, Blue economy e Agritech e saranno guidati dagli esperti di ManagerItalia, che mescoleranno in ogni gruppo di lavoro giovani, studenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditoriali del territorio, i fondatori di start up, gli incubatori e le istituzioni.

"Abbiamo colto con entusiasmo questo format di promozione della cultura imprenditoriale che ManagerItalia ha messo a punto insieme all'Università di Cagliari e alla Guglielmo Marconi - ha spiegato Cristiano Erriu, segretario generale dell'ente camerale durante la conferenza stampa di presentazione -: l'obiettivo è quello di innestare con nuove competenze e con risorse disponibili il pacchetto di servizi e il set di opportunità che il settore pubblico mette a disposizione dei privati nelle aree di crisi". Come l'accesso alle grandi risorse del programma europeo Just Transition Fund, ma non solo.

"Condividendo idee, progetti e soluzioni innovative, affiancati da esperti del settore e con le competenze ed esperienze a disposizione, puntiamo a costruire un tessuto economico innovativo per il rilancio del Sulcis-Iglesiente", ha sottolineato Tommaso Saso, presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria e docente dell'Università Guglielmo Marconi.

Saranno due giornate, il 5 e 6 novembre, molto dense dove i partecipanti non avranno un attimo di respiro e saranno stimolati e guidati nella costruzione di un'idea di business, sostenibile, realizzabile e pronta per essere lanciata sul mercato, una volta messi insieme i fondi necessari, "che ci sono e sono tanti", ha precisato Donatello Aspromonte, esperto di business innovation e professore di startup strategy che guiderà l'hachaton.

I risultati saranno presentati il giorno successivo, il 7 novembre, nella sede della Camera di commercio a Cagliari, quando saranno premiati i vincitori della sfida. Per loro anche la possibilità di proseguire con un percorso di mentorship con i professionisti di Manager Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA