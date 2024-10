Due auto incendiate nella notte a Sassari, otto in un mese

Nuovo attentato incendiario nella notte a Sassari: due auto parcheggiate in via Oriani sono state distrutte dalle fiamme. Si tratta del quinto episodio in città nell'arco di un mese, tutti atti dolosi con cui sono state distrutte dal fuoco otto vetture in totale.

Secondo i riscontri dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Sassari, che indagano sul caso, le fiamme sono state appiccate a una Renault Scenic e poi hanno raggiunto anche l'auto posteggiata accanto, danneggiandola irrimediabilmente.



