A Quartu riapre il palazzetto dello sport di via Beethoven

Calcetto, basket, anche in carrozzina, e ritmica. Dopo lo stop forzato durante il periodo del Covid e i successivi lavori di ristrutturazione, il Palazzetto dello Sport di via Beethoven riapre le porte. Il via libera dell'assessorato comunale allo Sport è arrivato ieri mattina con l'assegnazione dello spazio a 5 società: Ferrini Basket, Ritmica 2000, Basket Quartu, Basket Bads e Quartu Calcio a 5.

"È un giorno importante - commenta l'assessora allo Sport Cinzia Carta -. Finalmente le società sportive che lo utilizzeranno potranno godersi la struttura, ma lo potrà fare anche il pubblico sugli spalti in occasione degli spettacoli e delle manifestazioni sportive che si potranno organizzare prossimamente, sfruttando pienamente le potenzialità dell'impianto".

Da novembre le società affidatarie, selezionate a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse potranno alternarsi all'interno del Palazzetto. Nel dettaglio i lavori di ristrutturazione e integrazione hanno interessato i doppi vetri di separazione tra il pubblico e i giocatori, l'impianto di condizionamento, la manutenzione delle travi in legno e delle scale esterne, gli spogliatoi; revisionato anche il parquet del campo da gioco. Un milione di euro sono stati investiti grazie al Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari, altri 400mila arrivano invece da risorse comunali.

"L'affidamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso avviato dall'amministrazione qualche anno fa per un restyling completo della struttura", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti.



