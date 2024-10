Una governance per candidatura italiana Einstein Telescope

Una governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos a Lula (in provincia di Nuoro), a ospitare l'Einstein Telescope.

La giunta regionale della Sardegna ha approvato l'atto di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione stessa e i partner istituzionali e territoriali per la creazione della governance.

"Come Regione Sardegna siamo in prima linea su questo settore - afferma la governatrice Alessandra Todde - abbiamo già stanziato i fondi per co-finanziare la costruzione di un nuovo centro di ricerca al posto dell'ex capannone Rimisa sempre a Sos Enattos. Avremo un team dedicato (Unità di Progetto) che seguirà l'iter autorizzativo, una cabina di regia inter-assessoriale che coinvolgerà enti locali e realtà produttive per definire il piano di sviluppo territoriale, costituiremo un comitato promotore per la Sardegna con le università e gli enti di ricerca e, infine, ci impegniamo a sottoscrivere un accordo di programma con i comuni dell'Area progetto, le città capoluogo, le unioni dei comuni e le comunità montane impattate dall'opera".

"L'intera Sardegna - ha concluso la presidente della Regione - si candida ad ospitare l'Einstein Telescope e lo vogliamo fare con un coinvolgimento costante delle comunità locali, non solo per la costruzione dell'opera in sé ma anche per tutte le attività che riguardano lo sviluppo territoriale quali: viabilità, presidi scolastici e sanitari, insediamento di scuole internazionali, formazione delle maestranze, politiche mirate per gli insediamenti produttivi, piano per la ricettività".

La delibera arriva a pochi giorni dalla Conferenza G7 Scienza e Tecnologia che si terrà la prossima settimana a Oliena, non distante da Sos Enattos: "un'occasione di confronto internazionale che avrà come focus l'impatto delle infrastrutture di ricerca - conclude Todde -. Non è un caso che si parli di questo tema in Sardegna e in particolare in questo territorio. È il segno di un'attenzione crescente verso la candidatura del sito di Sos Enattos ad ospitare l'Einstein Telescope".



