Travolto da un cancello a Esterzili, 11enne ferito

Un bambino di undici anni è stato colpito da un cancello al campo sportivo di Esterzili, nel sud Sardegna: ora è ricoverato all'ospedale Brotzu, ma non è in pericolo di vita. È successo ieri sera intorno alle 18.30.

Il piccolo stava partecipando insieme ad alcuni coetanei ad alcuni laboratori in vista delle feste di Is Animeddas, che si svolgono tra il 31 ottobre e il 2 novembre. Per motivi ancora da chiarire, il cancello improvvisamente è caduto colpendo il bambino all'esterno dell'area sportiva. Sul posto l'ambulanza del 118: immediatamente è scattato il trasferimento a Cagliari.

Momenti di paura, ma i medici hanno tranquillizzato i familiari dell'undicenne: qualche ferita e in corso esami per verificare se ci siano fratture. Le condizioni del bambino sono stabili.



