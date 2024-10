Todde, 'la sanità resta la nostra priorità assoluta'

"Il tema sanitario è una priorità assoluta e siamo al lavoro ogni giorno per risollevare un sistema in profonda crisi e con emergenze quotidiane che devono essere affrontate. Il rischio della chiusura del Pronto soccorso di Olbia è scongiurato". Lo afferma la presidente della Regione Alessandra Todde, precisando che la Direzione della Asl Gallura "ha chiarito che la struttura di emergenza-urgenza non può chiudere e che questa possibilità non è stata mai presa in considerazione. La crisi è stata risolta grazie al supporto dell'assessorato della Sanità e di Ares.

La carenza di personale è evidente, e non è una questione solo sarda ma chiaramente di rilievo nazionale. Questo però non significa che i cittadini debbano rinunciare alle cure perché l'ospedale non può prenderli in carico".

"Siamo consapevoli che quello che stiamo facendo è solo una minima parte di ciò che servirebbe - conclude la governatrice - ma non si può pensare che problemi così complessi si risolvano in pochi mesi.

Abbiamo iniziato ad affrontare i problemi un passo alla volta. E dobbiamo proseguire in questa direzione".



