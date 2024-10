Studenti in municipio a Cagliari per giornate della trasparenza

Si terrà giovedì 24 ottobre nell'ambito del progetto "Le giornate della Trasparenza - Conoscere il Comune", la seconda giornata in/formativa della trasparenza al Palazzo Civico di via Roma a Cagliari.

L'iniziativa, predisposta dal servizio segreteria generale, anticorruzione, trasparenza e contratti, ha l'obiettivo di facilitare la comprensione del funzionamento del comune quale strumento attraverso il quale si può far maturare nei bambini il senso di appartenenza ad una collettività, il rispetto delle regole di vita democratica e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino.

E' stato predisposto per l'occasione il materiale informativo attinente al progetto, relativo all'attività del comune e, in particolare, al ruolo e alle funzioni degli organi comunali: sindaco, consiglio e giunta e ai servizi comunali.

All'appuntamento, in programma a partire dalle 10, prenderà parte il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, la nuova segretaria/direttrice Generale, Antonella Marcello, il presidente del consiglio comunale, Marco Benucci e l'assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Andreozzi.

Saranno presenti gli alunni della 5^ A e 5 B^ del plesso di Via Castiglione e quelli di 5^ C del plesso di Via Flavio Gioia, dell'Istituto Direzione Didattica Statale "17 Circolo", per un totale di 62 alunni e 9 accompagnatori.

Nel corso dell'incontro, dopo la presentazione delle attività degli organi comunali e l'illustrazione delle relative slides, gli alunni potranno porre delle domande al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all'assessora alla Pubblica Istruzione. Prima dei saluti, è in programma una visita guidata di Palazzo Bacaredda.



