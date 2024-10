Regione stanzia più risorse,spiraglio per vertenza salari medici

"L'emendamento della maggioranza alla variazione di bilancio che incrementerebbe di 15 milioni di euro, oltre ai dieci già previsti, le risorse per la perequazione dei fondi apre uno spiraglio nella vertenza dell'Arnas Brotzu e dell'Aou di Cagliari". Lo ha detto il segretario della Fp Cgil Cagliari, Nicola Cabras, sottolineando che "in tutte le riunioni, compresi i due tentativi di conciliazione falliti in Prefettura, l'ultimo stamattina, abbiamo sempre detto che i 10 milioni già previsti dal 2023 in poi non sarebbero sufficienti a chiudere positivamente la vertenza che ha portato allo stato di agitazione delle due aziende cagliaritane".

Per questa ragione il sindacato auspica che l'emendamento passi il vaglio del Consiglio regionale e che la variazione di bilancio venga approvata nei tempi più brevi possibili: "Sarebbe un passo avanti importante superare i margini tracciati fin qui dall'assessorato alla Sanità e poter contare, invece, su una quantità di risorse pari a 25 milioni che, lo diciamo fin da ora con chiarezza, devono avere un carattere strutturale e devono risolvere in modo definitivo la differenza di retribuzione che penalizza i lavoratori e le lavatrici dell'Arnas Brotzu e dell'Aou", conclude Cabras.

