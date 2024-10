Piantagione di marijuana nelle campagne di S.Gavino, un arresto

Aveva realizzato una vasta piantagione di cannabis indica in un'area di campagna a San Gavino dove sono state ritrovate 130 piante di marijuana, una bilancia elettronica, utilizzata presumibilmente per la pesatura della droga e rami con infiorescenze di canapa per un peso complessivo netto di quasi 50 chilogrammi. Un allevatore di 41 anni, residente a San Gavino Monreale, è stato arrestato dai carabinieri della stazione con il supporto dell'Aliquota Operativa di Villacidro.

L'operazione ha avuto origine da un'attività investigativa e da un servizio coordinato di controllo del territorio, svolto anche con l'impiego del personale e dei mezzi dell'11/o Nucleo elicotteri di Cagliari-Elmas. E proprio grazie a una ricognizione aerea è stata scoperta l'ampia coltivazione.

Durante il primo controllo, l'uomo ha cercato di giustificare la presenza delle piante esibendo ai militari una corposa documentazione, affermando che le colture fossero di natura sativa e, quindi, lecite. Il Ris, che ha effettuato un'analisi immediata sui campioni prelevati sia dalle piante già raccolte sia da quelle ancora in campo, hanno però accertato la presenza di un elevato contenuto di Thc, evidenziando la capacità stupefacente delle piante coltivate.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari per ulteriori accertamenti. L'uomo, terminate le operazioni di controllo e le formalità di rito, è finitogli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che si è svolta in queste ore.



