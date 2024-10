Nuovi medici per il pronto soccorso e Diabetologia di Isili

Arrivano rinforzi per l'ospedale di Isili e, in particolare, per il pronto soccorso e la diabetologia. Dall'8 ottobre il dottor Luciano Fei ha infatti di recente iniziato l'attività di supporto al servizio di emergenza - urgenza al San Giuseppe Calasanzio di Isili. Questo permetterà di garantire la turnazione dei medici del servizio e l'assistenza sanitaria in loco degli abitanti del Sarcidano - Barbagia di Seulo. Inoltre, è in via di conclusione la selezione per il reclutamento di un altro medico che andrà a rafforzare ulteriormente il team del pronto soccorso.

Buone notizie anche sul fronte della Diabetologia: da fine ottobre, infatti, prenderà servizio una professionista che andrà a coaudiuvare il personale già operativo nella struttura. Dal prossimo mese, dunque, saranno due i medici che si prenderanno cura di circa 2700 pazienti affetti da diabete sul territorio del Sarcidano.

"Negli ultimi mesi siamo riusciti a reclutare personale per il pronto soccorso di Isili con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini che eviteranno così di spostarsi verso altri presidi sanitari. Stiamo continuando a trovare soluzioni strutturali per garantire l'assistenza nel territorio, come nel caso della Diabetologia dove abbiamo provveduto ad assumere una professionista che possa seguire i tanti paziente diabetici", commenta il dg Marcello Tidore.



