Jazz Alguer, vittoria ex aequo al 'Contest Meditarrani'

Si è concluso con una vittoria ex aequo fra le due scuole di musica concorrenti il "Contest Mediterrani" della settima edizione di Jazz Alguer.

La giuria, composta dal contrabbassista Salvatore Maltana, il cantautore Claudio Sanna e il batterista Massimo Russino, al termine delle prove che si sono svolte al Poco Loco di Alghero, ha deciso di premiare sia l'associazione culturale musicale"Augusto Mordenti", di indirizzo prevalentemente classico, sia "La Chitarreria", orientata invece verso i territori del rock e del pop.

Le due scuole di musica algheresi si spartiranno così il premio di 1.500 euro messo in palio dall'associazione culturaleBayou Club-Events, organizzatrice della rassegna.

"L'assegnazione del premio a due scuole diverse non solo sottolinea la qualità formativa di entrambe, ma riconosce anche la comunità musicale di Alghero come un'entità coesa e solidale.

L'evento si propone così non solo come una manifestazione di nuovi talenti, ma anche e soprattutto come una celebrazione della cultura musicale locale, promuovendo una rete di collaborazione tra allievi, insegnanti e musicisti, e contribuendo a costruire un futuro musicale ricco e diversificato per la città" commenta il direttore artistico della rassegna, Massimo Russino.

Il Contest Mediterrani dal 30 aprile ha proposto una serie di concerti con artisti internazionali come gli americaniKennedy Administration, la cantante Morgan James, il chitarrista Kenny Carr, il sassofonista Walter Smith III, la bassista polacca Kinga Glyk, il cantante ingleseTony Momrelle; e poi uno dei più celebrati batteristi italiani, Roberto Gatto.

Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione: "ci proporremo anche il prossimo anno per celebrare la diversità culturale e musicale del mondo contemporaneo, con un'attenzione particolare verso i giovani talenti e le eccellenze regionali e nazionali", annuncia Russino.



