In Sardegna ogni anno 150 nuovi casi di mieloma multiplo

La gestione del mieloma multiplo, la biologia molecolare, l'immunoterapia, e le nuove terapie cellulari saranno i temi principali dell'evento scientifico in programma ad Alghero nelle giornate del 25 e 26 ottobre.

L'appuntamento, dedicato all'aggiornamento e agli sviluppi più recenti nella patologia plasmacellulare porta il titolo "La patologia plasmacellulare: update e hot topics 2024" e si terrà al Quarté Sayàl.

L'incontro, che coinvolgerà numerosi specialisti di caratura nazionale e internazionale, è organizzato in collaborazione tra le strutture di Ematologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dell'ospedale Oncologico Businco Arnas-Brotzu di Cagliari e della Asl di Nuoro, con la guida scientifica di Luigi Podda, Daniele Derudas e Angelo Palmas.

"Il congresso di quest'anno ad Alghero - afferma Podda - offre un'importante opportunità per condividere i progressi nella gestione del mieloma multiplo. Un focus particolare sarà rivolto alle nuove terapie mirate, inclusi gli anticorpi bispecifici e le CAR-T, che stanno rivoluzionando l'approccio a questa patologia".

Nel corso delle sei sessioni in programma, gli esperti presenteranno gli studi più recenti sulla patologia plasmacellulare, con particolare focus sul mieloma multiplo, una neoplasia del sangue che colpisce principalmente persone tra i 65 e i 75 anni. Il mieloma multiplo rappresenta il secondo tumore ematologico per incidenza e provoca un impatto significativo sulla qualità della vita del malato, con danni a vari organi, soprattutto le ossa, oltre a causare anemia e problematiche infettive, renali e neurologiche. In Sardegna si registrano ogni anno circa 150 nuovi casi e sono oltre 1000 i pazienti in cura nelle strutture specializzate, dei quali circa il 25% all'Aou di Sassari. Nonostante il mieloma rimanga una patologia inguaribile, i recenti progressi terapeutici hanno reso possibile un migliore controllo della malattia, grazie alle terapie innovative che hanno portato ad un aumento della sopravvivenza globale. Oltre alle terapie innovative rimane comunque fondamentale ancora oggi l'autotrapianto di cellule staminali, disponibile anche nella struttura di Ematologia dell'AOU di Sassari diretta dal professor Claudio Fozza.

Tra i relatori di spicco vi sarà il professor Thierry Facon, direttore del Dipartimento di Ematologia dell'Università di Lille, che approfondirà il concetto di fragilità nel paziente affetto da mieloma multiplo, un aspetto cruciale nella gestione di questa complessa patologia. Il trattamento del mieloma multiplo richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo diverse figure specialistiche: ematologi, ortopedici, nefrologi, medici della terapia del dolore e farmacisti.



