Da Saras a Vitol, patto per disegnare il futuro di Sarroch

Da Saras a Vitol, una nuova era a Sarroch. Se ne parlerà lunedì 28 ottobre nel corso di un convegno intitolato "Saras-Vitol: il futuro del territorio industriale, tra consapevolezza e responsabilità".

Un appuntamento che ha l'obiettivo di fare chiarezza sul futuro del polo industriale più importante del Mediterraneo e rimarcare il ruolo del territorio nei piani del colosso olandese che ha rilevato nei mesi scorsi l'azienda fondata da Angelo Moratti.

I lavori verranno introdotti da Marco Russo, presidente di Sarroch-Sardegna 5.0: interverranno il sindaco Angelo Dessì e l'amministratore delegato di Saras-Sarlux, Carlo Guarrata.

La mattinata proseguirà con la tavola rotonda alla quale parteciperanno Emanuele Cani (assessore regionale dell'Industria), Stefano Tunis (consigliere regionale), Giampiero Manca (Filctem-Cgil), Marco Nappi (Femca-Cisl), Carla Meloni (Uiltec-Uil), Antonello Argiolas (presidente Confindustria meridionale).

Al centro del confronto la collaborazione tra gli attori principali del territorio, l'anticipazione degli avvenimenti futuri che influenzeranno il comparto industriale, le regole per governare il processo di transizione energetica.

Obiettivo: un patto per trovare nuove forme di sviluppo per l'area di Sarroch.



