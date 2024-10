Ciak a Buoncammino per serie su Tortora, 'ex carcere set ideale'

L'ex carcere è un sito adatto per girare film e serie televisive, quindi interessante per l'industria cinematografica. Ne sono convinte la vice sindaca di Cagliari Cristina Mancini e l'assessora alla Cultura, spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe, in visita a Buoncammino, set della serie tv Rai "Portobello", prodotta da Our Films Spa e Kavac Film Srl, e girata in parte in Sardegna. La serie, ambientata negli anni '80, racconta la vicenda giudiziaria di cui fu vittima Enzo Tortora, noto giornalista, conduttore e autore televisivo.

Mancini e Chiappe hanno incontrato il regista Marco Bellocchio al lavoro durante alcune riprese, immergendosi nel set all'interno dell'ex carcere, chiuso nel 2014. Qui, le celle sono state sceneggiate e riallestite per la serie, che ha coinvolto un centinaio di persone, tra staff della produzione e comparse. Le riprese sono appena finite a Cagliari e continueranno nei prossimi giorni a Oristano e Sassari, con l'impegno e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

"Assistere a come si gira una scena in soggettiva, con la stessa prospettiva del regista, è stato emozionante - confessa l'assessora Chiappe -; da giornalista, ho visitato in passato il carcere con i detenuti mentre in questa occasione l'ho visto brulicante di vita. Possiamo veramente parlare di una nuova prospettiva per Buoncammino: parlando con gli esponenti della produzione, è emerso quanto il carcere si presti come location per girare film e serie televisive. Questo dovrebbe rafforzarci nell'idea di non cambiare il volto del carcere e prevedere, oltre al museo, una nuova fruizione di questo bene storico e identitario".



