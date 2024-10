Anche i pediatri in campo per la vaccinazione antinfluenzale

Un altro passo nella strategia generale per fronteggiare l'arrivo dell'influenza lo fa la Regione Sardegna grazie all'accordo quadro con i pediatri di libera scelta per la campagna vaccinale autunnale.

Nelle scorse settimane era stato licenziato un provvedimento analogo concernente l'accordo sulle linee guida regionali per i medici di medicina generale, che mette a disposizione 200mila dosi con priorità ai pazienti fragili e agli over 60.

Un fronte che coinvolge ora anche i pediatri chiamati ad integrare le attività dei dipartimenti di igiene pubblica. "È risaputo come la vaccinazione dei bambini sia un fattore determinante nel ridurre la diffusione del virus e come ulteriore barriera a protezione dei gruppi a rischio", spiega l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi.

"L'attuazione dell'accordo sarà a carico dei fondi aziendali sotto supervisione di Ares: ogni pediatra di libera scelta - prosegue l'assessore - avrà accesso mediamente a 150 dosi, variabili in ragione del numero dei pazienti assistiti e per un totale complessivo distribuito non superiore a 15mila. Saranno possibili se necessarie anche compensazioni tra aziende sanitarie locali previo accordo tra le stesse".

Con la firma dell'accordo i pediatri di libera scelta si impegnano ad attuare tutte le misure per il coinvolgimento dei propri assistiti alla campagna vaccinale e ad assicurare l'inserimento dei dati delle vaccinazioni nei propri gestionali interoperabili nel rispetto delle normative sulla privacy.





