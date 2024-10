A Cagliari arriva car sharing per persone con mobilità ridotta

Da oggi debutta a Cagliari il nuovo servizio di car sharing di Playcar dedicato alle persone con mobilità ridotta: in strada un veicolo con rampa accessibile per sedia a rotelle.

"Con questa iniziativa - spiega l'azienda - Playcar diventa il primo operatore europeo di car sharing a offrire un mezzo completamente accessibile, rispondendo alle esigenze di mobilità di tutte le persone con disabilità motorie, sia croniche che transitorie, che necessitano di essere trasportate su una carrozzina". Il veicolo scelto è il Renault Kangoo, dotato di una pedana manuale per consentire un accesso agevole alle persone su sedia a rotelle.

"Vogliamo che tutti - spiega Alessio Mereu amministratore di Playcar - possano usufruire del nostro servizio, senza barriere.

Il nostro impegno per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusività continua a guidare ogni nostra decisione, e l'introduzione di questo veicolo accessibile è un ulteriore passo verso una mobilità più inclusiva e sostenibile". Il veicolo è disponibile per tutti i clienti, prenotabile a ore o a giornata attraverso la app Playcar Car Sharing, sotto la categoria Minivan.

"Oggi debutta a Cagliari un nuovo servizio: un'auto con rampa accessibile per le persone in sedia a rotelle. In tal modo si rafforza il percorso verso una mobilità più sostenibile, per una città a misura di tutte e tutti. L'amministrazione accoglie e promuove buone pratiche come queste, coniugando innovazione e inclusione", dice il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

"Cagliari muove un nuovo passo avanti in direzione di una mobilità sempre più sostenibile. Grazie a questo nuovo servizio di car sharing di Playcar, sempre attenta alle esigenze di tutte e tutti. I nuovi mezzi garantiranno la possibilità di utilizzare il servizio anche agli utenti con disabilità. Questa è la città che tutti vogliamo", conclude l'assessore alle Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti, Yuri Marcialis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA