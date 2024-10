Sgombero nelle campagne di Quartu di un canile 'lager'

Carabinieri, polizia locale, Asl e operatori specializzati nella campagne di Quartu per lo sgombero di un canile abusivo con oltre centocinquanta cani. Il caso era stato segnalato qualche mese fa: gli animali, ammassati nella struttura, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie. Il Comune questa mattina ha eseguito il provvedimento della Procura. Obiettivo: prelevare i cani non solo per proteggere gli animali, ma anche per tutelare le persone che abitano nella struttura.

Ci sono stati anche momenti di tensione, ma poi la situazione è stata riportata alla calma. Sarà sempre il Comune a occuparsi del mantenimento dei cani e della sistemazione delle persone, anche attivando i servizi sociali.

Contestualmente al trasferimento degli animali nella proprietà saranno posti i sigilli.



