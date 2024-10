Scontro tra moto e 3 auto a Orotelli, muore centauro svizzero

Un motociclista svizzero, di 36 anni è morto in un violento scontro frontale tra la sua due ruote e altre auto sulla statale 129 "Trasversale Sarda" all'altezza di Orotelli. Tre le vetture coinvolte nell'incidente avvenuto all'altezza del km 66 della statale che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e l' elisoccorso, i vigili del fuoco, l'Anas e la Polizia stradale di Nuoro che ha effettuato i rilievi per cercare di accertare eventuali responsabilità.

Il traffico veicolare è stato deviato su altre strade: per chi proviene da Macomer sulla strada provinciale 84, mentre per il flusso veicolare proveniente da Nuoro le deviazioni sono state predisposte sulla statale 537.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA