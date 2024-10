Rinnovabili in Sardegna, il ddl aree idonee in aula 5 novembre

Il ddl sulle aree idonee dove installare impianti di energia rinnovabile è pronto per essere esaminato dall'Aula del Consiglio regionale. Le commissioni quarta e quinta dell'Assemblea legislativa questa mattina hanno approvato il testo, che nei giorni scorsi ha ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali. Un primo via libera con i soli voti di maggioranza, perché per la seconda volta l'opposizione di centrodestra è uscita dalla riunione contestando la norma e sollecitando un esame congiunto della legge di iniziativa popolare, cosiddetta Pratobello 24, supportata da circa 211mila firme.

La minoranza ora utilizzerà tutti i dieci giorni che le spettano per regolamento per preparare la sua relazione. La prima data utile per l'avvio della discussione in Consiglio è quella del 5 novembre, come stabilito in un veloce vertice dei capigruppo di maggioranza. La calendarizzazione ufficiale spetterà, però, alla conferenza dei capigruppo che dovrà essere convocata dal presidente Piero Comandini.

Per l'opposizione il ddl aree idonee e la Pratobello 24 dovrebbero essere trattate congiuntamente, per questo propongono che, una volta in Aula, il ddl sulle aree idonee venga rimandato alle commissioni, dove sta per entrare la norma di iniziativa popolare, in modo da consentire la discussione di entrambe. L'iter legislativo prevede infatti che l'esame congiunto di due testi debba essere deciso in commissione solo quando termina la discussione generale.



La minoranza all'attacco: 'vogliono escludere la Pratobello 24'

"Il 5 novembre in Aula entrerà il ddl 45, con il quale noi riteniamo di approcciare nella maniera ottimale la transizione energetica, perché pur non consentendo un ulteriore consumo di suolo diamo la possibilità ai cittadini e alle imprese sardi tra le altre cose di riunirsi in comunità energetiche e su questo investiamo tante risorse". La strada della maggioranza è tracciata da Roberto Li Gioi (M5s), presidente della commissione Governo del territorio.

"La minoranza avrebbe voluto unire i due testi di legge, ma è una cosa solo strumentale, perché ormai il disegno di legge è arrivato alla conclusione in commissione, dopo aver avuto il parere della commissione bilancio, del Cal e dopo aver udito anche i comitati, i portatori di interesse legittimi", evidenzia il presidente della commissione Attività produttive Antonio Solinas (Pd). "Si è chiusa la prima fase che porterà l'Aula alla discussione generale martedì 5 novembre - conferma -, poi si affronterà la norma, articolo per articolo, con gli emendamenti che maggioranza e minoranza riterranno di dover presentare".

L'opposizione, invece, insiste sull'esame congiunto con la Pratobello 24: "Non ci rassegniamo al fatto che venga approvato il disegno di legge sulle aree idonee, senza che sia tenuta in considerazione una proposta di legge di iniziativa popolare, come quella di Pratobello 24 - ha sottolineato il vice presidente della quinta commissione Emanuele Cera(Fdi) -. Credo che sia palese la volontà della maggioranza di voler continuare a andare avanti con l'approvazione delle aree idonee e escludendo assolutamente e categoricamente la proposta di iniziativa popolare".

"Noi non ci sentiamo di approvare il disegno di legge sulle aree idonee senza prendere in considerazione una proposta di legge popolare come quella di Pratobello 24 - sottolinea Franco Mula, Alleanza Sardegna -. Stiamo attendendo di capire che tipo di atteggiamento vuole avere la maggioranza con la legge di iniziativa popolare, che ora è pronta per arrivare in commissione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA