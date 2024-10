Più potere alle donne, a Cagliari il congresso della Wwts

Incontri, flash mob e la firma di un "patto di sororità" per ribadire l'importanza dell'empowerment femminile e la necessità di creare società più giuste e inclusive. Cagliari è stata scelta come sede italiana per il quinto congresso internazionale della World Women Talent System-Wwts, organizzazione impegnata nella promozione della leadership delle donne attraverso le buone pratiche.

Appuntamento dal 24 al 27 ottobre nel capoluogo sardo, il 25 nello Stato messicano del Coahuila e il 26 a Tampa, in Florida.

Un ponte unisce quindi Sardegna, Italia, Messico e Usa con voci di spicco, per ispirare e generare uguaglianza di genere nella scienza e nella società. La tappa cagliaritana è inserita all'interno della "IV Rassegna Cagliari Città Aperta" organizzata dall'associazione culturale La Casa Rosa presieduta da Maristella Casula, e partner della Wwts.

A Cagliari focus su "Scienza e uguaglianza di genere, una sfida", mini rassegna itinerante tra dibattiti, incontri al Lazzaretto, alla Biblioteca provinciale di Villa Clara, al Centro culturale La Vetreria e un flash mob. Il 25 alle 20.30 il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di rosa "per ricordare - spiega Casula - l'importanza del ruolo della donna nella società e il patto di sorellanza che ci lega in tutto il mondo".

Il 24 al Lazzaretto alle 16.30, Angela Howell, presidente della Wwts, officerà la cerimonia della firma di collaborazione internazionale denominata "patto di sororità" con le associazioni La Casa Rosa, Giulia Giornaliste Sardegna, Coordinamento3, Quisqueya e Associazione culturale Mediterranea.

Seguirà una tavola rotonda con alcune associazioni del terzo settore e delle imprese. Tra gli interventi, moderati da Alessandra Addari (Giulia Giornaliste), Maria Ibba (Agenzia Laore), Felix Cloud Codjo Adandedjian (associazione Gno'nu che opera in Benin), Maura Pilia (ricercatrice Inaf), Patrizia Camba (imprenditrice) Liliana Babin (leader Capitolo Africa del Wwts), Jennifer Ocampos (responsabile della comunicazione della Wwts).

Riflettori sul Messico il 25 dalle 16 nella sala della Biblioteca provinciale, e sugli Usa il 26, stessa ora, alla Vetreria di Pirri dove, il 27, si chiude il congresso.



