Lingua blu, 3600 focolai e 39mila capi morti in Sardegna

A distanza di quasi un mese dall'ultima rilevazione, la curva epidemica del contagio della lingua blu tra ovini e bovini in Sardegna mostra una fase calante. A evidenziarlo anche i dati dell'Istituto zooprofilattico regionale: dopo un mese - tra fine agosto e fine settembre - di aumenti quasi esponenziali il numero dei focolai si è fermato, per ora, sui 3600 con i sierotipi 3 e 8 che sono quelli che stanno continuando a circolare in maniera preponderante.

Su base provinciale attualmente la maggior parte dei focolai attivi si trova nel Sassarese (919), nell'Oristanese (730), nel Cagliaritano (563) e nel Nuorese (514). Seguono il Medio Campidano con 298 focolai, il Sulcis con 227, la Gallura con 182 e l'Ogliastra con 102.

Complessivamente sono 159.141 gli animali infettati dal virus mentre i capi morti sono 39.079.



