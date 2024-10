In carcere per furti e rapine, espulso algerino a Oristano

Era considerato socialmente pericoloso con precedenti per furti e rapina, reati per i quali era già rinchiuso in carcere. Adesso un cittadino algerino è stato espulso dal territorio italiano. Il provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, è stato eseguito dall''Ufficio Immigrazione della Questura di Oristano che ha curato le fasi organizzative e attuative dell'espulsione in sinergia con l'ufficio di Sorveglianza di Cagliari, la Casa di Reclusione "Salvatore Soro" di Oristano, l'Autorità Diplomatica algerina e la Polizia di Frontiera di Cagliari-Elmas e Roma-Fiumicino.

L'algerino "è stato destinatario del provvedimento di espulsione come misura alternativa alla pena residua da espiare in carcere", spiegano dalla Questura. Aveva già espiato la quasi totalità della pena in Italia e la normativa prevede che, dovendo scontare meno di due anni, può essere espulso.



