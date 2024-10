Cagliari, persone fragili in campo per decoro di spazi pubblici

Dignità e speranza grazie al lavoro. Con il coinvolgimento dell'intera comunità. È l'obiettivo del progetto "Custodi del Bello Cagliari".A livello nazionale l'iniziativa è promossa in 12 città dal Consorzio Communitas, dall'Associazione Extra Pulita e dalla Fondazione Angeli del Bello Onlus. Ed è sostenuto nelle regioni del sud Italia da Caritas Italiana e da Fondazione Con il Sud. Alla base del progetto c'è l'inserimento di cittadini fragili in percorsi formativi e lavorativi per rendere i quartieri più belli e vivibili. Tutto questo con il coinvolgimento delle comunità e alla collaborazione tra Chiesa, terzo settore, imprese e amministrazioni locali. In particolare, "Custodi del Bello Cagliari" grazie al partenariato locale costituito da Caritas San Saturnino Fondazione Onlus - coinvolto anche il Comune - ha visto lo scorso 15 ottobre l'avvio della squadra pilota composta da quattro persone in situazioni di difficoltà e impegnata nel prendersi cura e nel restituire decoro ai luoghi pubblici nel quartiere Marina. A novembre partirà la seconda squadra, composta da altre sei persone, che sarà impegnata nel quartiere di Sant'Elia.

Il primo step del progetto terminerà nell'aprile 2026: entro questa data si prevede l'attivazione di circa 50 tirocini finalizzato all'inserimento lavorativo per una durata di 4 mesi ciascuno. Le squadre sono accompagnate e monitorate da un tutor, da un formatore territoriale e da un coordinatore. "È uno di quei progetti che dimostra la verità dell'intuizione del Papa circa la connessione dei diversi aspetti dell'agire sociale - sottolinea Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana -. Il tema del lavoro è correlato con la necessità di prendersi cura della fragilità di tanti nostri fratelli che hanno bisogno di sentirsi inseriti nella nostra società attraverso un impegno operativo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA