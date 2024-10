Cagliari capitale del tennistavolo con 140 atleti

Centoquaranta atleti da 31 Paesi: sino al 27 ottobre al PalaPirastu di via Rockefeller a Cagliari il torneo internazionale Wtt di tennistavolo. Fra gli atleti più quotati anche il giapponese Yukiya Uda (numero 40 nel ranking mondiale), il belga Martin Allegro (numero 80), l'indiano Harmeet Desai (numero 84), l'austriaco Andreas Lavenko (numero 96). Fra gli italiani John Oyebole (numero 202), Carlo Rossi (numero 211), Jordy Piccolin (numero 258) e tra gli altri, Giorgia Piccolin (numero 59) e debora Vivanelli (numero 80).

Ingresso libero, si comincia con le qualificazioni. "Per questo 2024 la manifestazione si svolgerà al PalaPirastu di via Rockefeller - ha detto l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta - cioè in quello che speriamo diventerà il "vecchio" palazzetto dello sport. È ancora adeguato e pronto a ricevere manifestazioni di livello come questo torneo, speriamo in un passaggio di consegne con il nuovo palazzetto, che insieme ad altri grandi impianti sportivi possano vedere la luce nel più breve tempo possibile. Tutti i percorsi sono in via di completamento senza nessun ritardo rispetto a quanto delineato già nelle amministrazioni precedenti".

Presenti alla illustrazione del programma anche l'assessore regionale al Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu e il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra. "Organizzare per la prima volta in Sardegna una manifestazione internazionale di tennistavolo come Wtt Feeder Cagliari 2024 è sicuramente una bella e impegnativa sfida. Ma è anche un'occasione importante per promuovere lo sport e il territorio", ha detto Simone Garrucciu, presidente della FITeT Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA