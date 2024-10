Buca in via Pola a Cagliari, cede l'asfalto dopo i lavori

Un improvviso cedimento del manto stradale ha causato una buca in via Pola a Cagliari, subito dopo l'incrocio con viale Trieste.

L'avvallamento si è verificato poche ore dopo un intervento proprio su quel punto per il rifacimento dell'asfalto.

Sul posto i carabinieri della stazione di Stampace, che hanno provveduto a deviare il traffico sulla via Carloforte in attesa dell'arrivo degli operai del Comune di Cagliari, subito allertati per la riparazione della buca.

Il transito è poi ripreso regolarmente nella via Pola dopo che la zona è stata transennata. I tecnici comunali sono al lavoro per ripristinare il prima possibile l'asfalto.



