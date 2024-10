Sparatoria in un bar a Orgosolo, 25enne ferito a festa paese

Sparatoria nella notte in un bar di Orgosolo affollato di gente in occasione della festa Cortes Apertas all'interno della manifestazione Autunno in Barbagia. Un giovane del posto, Antonio Devaddis di 25 anni, è rimasto ferito gravemente da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in un bar di piazza del Popolo al centro del paese. Soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, sarebbe stato operato all'addome ma sarebbe fuori pericolo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e della stazione di Orgosolo che hanno avviato le indagini. Non sono chiari i motivi degli spari in un bar affollato di gente, né se il ragazzo al momento degli spari fosse all'interno o all'esterno del locale. I militari stanno sentendo decine di persone per cercare di risalire all'autore del gesto, al momento ancora sconosciuto.



