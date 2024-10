Il Cagliari vince in rimonta e apre la crisi del Toro

Il Cagliari espugna la sua Domus: 3-2 contro il Torino. Decisivo un autogol del granata Coco: per i rossoblu una rimonta tutta cuore. Gli ospiti, dopo il primo tempo finito 1-1 con il botta e risposta Viola-Sanabria, erano addirittura passati in vantaggio con Linetty. Poi era stato Palomino a siglare la rete del pari, la prima della sua avventura in Sardegna. Quindi l'incidente decisivo del centrale spagnolo su palla messa in mezzo da Piccoli.

Per il Cagliari una vittoria che cambia tutto: la squadra di Nicola si sistema in mezzo alla classifica proprio a due lunghezze dal Toro. Incubo 2-3 per i granata: è la terza volta di fila che perdono con questo risultato dopo i ko con Lazio e Inter. È crisi: l'ultima vittoria un mese fa (ancora 3-2) e i tifosi contestano Cairo.

Ma il Torino non ha disputato una brutta partita. Una gara tutto sommato equilibrata. Il Toro sceglie Sanabria per sostituire Zapata, a Linetty, Vlasic e Ricci il compito di fare gioco. Dall'altra il Cagliari fa quello che era nell'aria: infortunato Obert, dentro Luvumbo con Augello sulla linea a 4 di difesa a sinistra. Le migliori occasioni nel primo tempo sono due girate fuori misura, una di Ricci, l'altra di Luperto. C'è anche un gol di Mina, ma l'arbitro aveva già firmato il gioco per un fallo del colombiano in attacco. Al 37' però c'é l'eterno Viola: prima conquista una punizione, poi la batte e segna.

L'anno scorso segnava solo da subentrato, con il Toro ha voluto fare un'eccezione. Vantaggio che però dura pochi minuti: al 41' su angolo di Lazaro Sanabria brucia Mina e insacca di testa.

Nicola dopo l'intervallo cambia modulo ( a tre dietro) e gioca più o meno a specchio con il Toro.

Occasioni d'oro per Piccoli e Viola a inizio ripresa: i granata soffrono. Ma Linetty risolve tutto: si infila da solo nella difesa rossoblu e da fuori area lascia partire un destro fortissimo e angolaro, imprendibile per Scuffet. È un gol che smonta il Cagliari: i granata la buttano sul piano del palleggio e la partita sembra un po' un torello con i rossoblù che corrono a vuoto e non riescono a costruire qualcosa di pericoloso nonostante l'ingresso di Gaetano e Lapadula.

Ma di nuovo, nel momento migliore del Torino, segna il Cagliari. Angolo di Marin, sponda di Luperto e colpo di testa vincente di Palomino. Finita? No, perché sulla bella azione Marin-Gaetano, Piccoli la butta nell'area piccola. Tocco sfortunatissimo di Coco e la palla scivola alle spalle di Milinkovic Savic. Il Torino si rovescia in avanti e conquista corner su corner, senza però trovare il pari. Anche perché nel recupero la parata-miracolo di Scuffet su Adams mette in cassaforte i tre punti dei sardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA