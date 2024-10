Visite senologiche gratuite alla Breast Unit di Sassari

L'Ottobre rosa è una campagna di sensibilizzazione e prevenzione che coinvolge milioni di donne in tutto il mondo ed è dedicata alla lotta contro il tumore al seno. In Italia, il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, con 56.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Nonostante questa cifra sia in leggera crescita, la percentuale di guarigione è notevolmente aumentata grazie ai progressi della medicina e alla diagnosi precoce resa possibile grazie alle visite senologiche e a programmi di screening mammografico sempre più diffusi.

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, l'Aou di Sassari ha organizzato due giornate di visite senologiche gratuite che si svolgeranno il 21 e il 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 16 presso gli ambulatori della Breast Unit al piano terra della seconda stecca bianca (fronte scala E), in viale San Pietro 43.

"Per l'occasione, i medici e le infermiere della nostra Struttura saranno a disposizione per effettuare delle visite senologiche gratuite alle donne in tutte le fasce di età - ha affermato Alessandro Fancellu, direttore della Breast Unit dell'Aou di Sassari. - La diagnosi precoce del tumore al seno ha un'importanza cruciale in quanto le probabilità di guarigione per le forme iniziali di tumore al seno superano il 90% all'interno di specifici percorsi diagnostico-terapeutici nel contesto delle Breast Unit".

"La Breast Unit dell'Aou di Sassari è stata formalmente istituita ad agosto del 2023 ed è l'unica ufficialmente costituita nel Nord Sardegna. È inserita in Senonetwork, la rete delle Breast Unit italiane che rispettano i requisiti europei per la cura delle patologie mammarie", ha sottolineato il professor Fancellu.

L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha al suo interno le professionalità e le strutture multidisciplinari previste dall'Eusoma, la società scientifica europea che ha stilato le normative e i requisiti cui si devono attenere le Breast Unit delle singole nazioni. "L'Aou ha promosso negli ultimi anni lo sviluppo dell'attività clinica della senologia che ha portato ad un progressivo aumento delle pazienti operate, ad una significativa riduzione dei tempi di attesa per l'intervento chirurgico che si sono dimezzati rispetto allo scorso anno. Attualmente si attestano a 20-30 giorni dal momento della diagnosi - ha dichiarato ancora il professor Fancellu - Il trattamento chirurgico verrà implementato nei prossimi mesi con l'applicazione della chirurgia robotica, trattamento innovativo che trova indicazione in particolari situazioni cliniche senologiche". All'interno della Breast Unit avviene una presa in carico globale delle pazienti che vengono accolte e accompagnate in tutte le fasi della malattia: la diagnosi, la terapia chirurgica, i trattamenti post-operatori, la fase riabilitativa, l'assistenza psicologica. Alla struttura di viale San Pietro possono rivolgersi le donne che vogliono fare una visita di prevenzione, che hanno avvertito la presenza di un nodulo o qualsiasi altro cambiamento del proprio seno, quelle che hanno già una diagnosi di tumore o che desiderano una second opinion e anche le donne con alto rischio eredo-familiare alle quali viene dedicato un percorso dedicato, considerata la complessità dell'inquadramento diagnostico-terapeutico.

Le visite potranno essere prenotate, fino ad esaurimento dei posti, attraverso il numero verde 800 55 99 88 oppure attraverso l'indirizzo mail breast.unit@aouss.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA