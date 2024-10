Vendeva sigarette senza autorizzazione, nei guai barista a Olbia

Nell'ambito delle attività di controllo sulla rete di vendita di tabacchi, i finanzieri del Gruppo Olbia hanno scoperto un bar di Porto Rotondo che effettuava la vendita di sigarette in mancanza di qualsiasi autorizzazione.

Sotto sequestro sono finiti oltre 6,2 kg di tabacchi lavorati. "La detenzione per la vendita di tabacchi in mancanza di autorizzazione comporta, normalmente, l'elevazione di sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, fino a 10.000 euro ma nel caso di specie, la presenza di un quantitativo superiore ai 5 chilogrammi di sigarette ha fatto scattare le aggravanti che rendono la condotta rilevante anche penalmente", fa sapere la Guardia di Finanza.

Per tale motivo, il titolare dell'esercizio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita per il quale è previsto l'arresto fino ad un anno.

Inoltre, l'esercente è stato segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a cinque giorni.



