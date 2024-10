In auto contro un palo a Cagliari, tre ventenni feriti

Tre ventenni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante la notte in via Vesalio a Cagliari. L'auto sulla quale viaggiavano, una Citroen, è finita contro un palo.

Tutti sono stati trasferiti in ospedale: due hanno riportato ferite e contusioni più gravi, ma sono coscienti. La conducente se la caverà con 30 giorni di cure, l'altra ragazza a bordo è arrivata al pronto soccorso in codice giallo.

È andata meglio per la terza persona a bordo dell'auto: solo qualche contusione per il ragazzo al quale sono stati assegnati 10 giorni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.





