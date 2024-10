Campeggio abusivo, 27 multati dal Corpo forestale

Sono 27 le multe elevate nei confronti di proprietari di camper e caravan sorpresi a sostare in zone vietate, soprattutto nella pineta e sulle sabbie, in località Punta Trettu a San Giovani Suergiu. Le sanzioni sono state emesse dal Corpo forestale di Iglesias che ieri ha effettuato un controllo ad ampio raggio per frenare il capeggio abusivo.

"Il fenomeno del campeggio abusivo in tale località si può definire ormai "patologico" per l'elevato numero di mezzi che insiste sulla zona - spiegano dalla Forestale - Il passaggio e la sosta dei camper causano danni al bosco e a suolo in quanto il passaggio e le manovre, che eseguono i mezzi, alterano la delicata superfice sabbiosa e ne provocano il compattamento in prossimità delle radici delle piante".

L'Ispettorato di Iglesias ha in previsione di eseguire altri controlli in tutti le zone costiere e in particolare in località Porto Botte a Masainas e San Giovanni Suergiu e Giba dove "il fenomeno del camperismo abusivo è particolarmente rilevante", concludono.



