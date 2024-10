Valledoria, nuove apparecchiature rete idrica di Corso Europa

Lunedì 21 ottobre i tecnici di Abbanoa procederanno all'installazione di nuove apparecchiature idrauliche negli incroci di via Aldo Moro e via Regina Elena lungo Corso Europa: sono interventi propedeutici al collegamento di nuove reti idriche. A partire dalle 7 e fino all'ultimazione dei lavori verrà sospesa l'erogazione nel centro abitato.

L'intervento rientra nel maxi-appalto da oltre 3,6 milioni di efficientamento delle reti idriche in 6 Comuni della provincia di Sassari: oltre Valledoria, sono interessati anche Sorso, Sennori, Santa Maria Coghinas, Tergu e Viddalba.

Per quanto riguarda Valledoria, l'appalto in corso prevede la sostituzione integrale di oltre 4 chilometri di condotte e relativi allacci alle utenze. Oltre che via Corso Europa, via Moro e via Regina Elena sono interessate anche le vie Belvedere, Risorgimento, Parini, Leopardi, Dante, Petrarca, Manzoni, Piave, Cadorna, Sauro, Oberdan, Solferino, Casu, Vittorio Veneto, Coghinas, Roma, De Gasperi, Giovanni XXIII, Galilei e Amsicora.

"È un ulteriore tassello del corposo piano di investimenti che Abbanoa sta portando avanti a tappe forzate in tutta la Sardegna - spiega il gestore - I tratti di rete idrica oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l'incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti".

Questo appalto chiude gli investimenti dei fondi Cipe 27: in tutto 75 milioni di euro destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile. Complessivamente i Comuni interessati in tutta la Sardegna sono cento, divisi in 16 maxi-interventi.

Per quanto riguarda il nord-ovest dell'Isola gli appalti hanno riguardato interventi di efficientamento delle reti idriche nella Città di Sassari (3,3 milioni di euro), Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi (7,4 milioni di Euro), Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini e Berchidda (1,5 milioni di euro), Alghero, Ittiri, Mores, Ozieri, Porto Torres e altre zone di Sassari (4 milioni di euro) e il completamento dell'acquedotto per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru (2,6 milioni di euro).



