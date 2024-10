Travolto da onda anomala sugli scogli, muore nel sud Sardegna

Stava pescando sugli scogli quando è stato travolto da un'onda anomala che lo ha fatto finire in mare. E' morto così un 40enne di Settimo San Pietro (Cagliari), che si trovava a Capo Malfatano sulla costa sud occidentale della Sardegna.

L'allarme è scattato alle 9:30. L'uomo era in compagnia di un amico col quale era andato sugli scogli a pescare. Un'onda lo ha fatto fatto cadere in acqua e la risacca lo ha portato al largo.

L'amico ha subito allertato i soccorsi ed è intervenuta la capitaneria di porto. Una ditta di noleggio gommoni della zona è riuscita a recuperare il 40enne riportandolo a riva. Sulla spiaggia di Capo Malfatano è arrivata anche un'equipe medica del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per ricostruire la tragedia sta operando la Guardia Costiera.



