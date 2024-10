Spaccio di droga nell'asilo occupato, un arresto a Sassari

Occupava abusivamente un ex asilo in via Nobile, nel quartiere Latte Dolce, che aveva trasformato in un fortino protetto con grate e videocamere, da cui spacciava droga. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sassari con l'accusa detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti a offendere.

L'intero perimetro dell'ex asilo era coperto da un sistema di videosorveglianza che l'uomo poteva controllare dall'interno per vedere i movimenti attorno all'edificio e l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Aveva anche installato grate alle finestre e un cancello in metallo, con una feritoia da cui cedeva le dosi di droga agli acquirenti.

Nella perquisizione nell'ex asilo i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 200 grammi di eroina, circa 260 grammi di cocaina, 240 grammi di marijuana e 39 grammi di hashish oltre che alcune fiale di metadone pronte per la vendita. La cocaina e l'eroina erano ben nascoste in una fessura appositamente creata in un muro.

Sono state trovati anche due coltelli, due pistole e una mitraglietta tipo Uzi, tutte a salve ma prive del tappo rosso, bilancini, materiale per il confezionamento della droga e banconote. Su disposizione della Procura di Sassari l'arrestato è stato trasferito al carcere di Bancali.



