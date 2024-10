Legge impugnata, medici in pensione operativi sino a 31 dicembre

I medici in pensione arruolati volontariamente nei progetti pilota delle Asl, proseguiranno il loro servizio fino al termine previsto dalla legge, il 31 dicembre prossimo. Lo precisa l'assessorato regionale della Sanità a seguito della decisione del governo di impugnare la norma approvata dall'Aula di via Roma nel luglio scorso per fronteggiare, almeno sino a fine anno, la grave carenza di camici bianchi nell'Isola. La legge sarda resta valida fino al verdetto della Corte costituzionale.

